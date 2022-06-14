Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne anlamlı bağış

Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin bir kliniğini donatan İGSAŞ, cihaz bağışında bulunarak odanın tefrişatını da üstlendi.

Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne İGSAŞ tarafından cihaz bağışında bulunuldu. Bu çerçevede düzenlenen törene, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, İGSAŞ yöneticileri ve Körfez Odası Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk katıldı. İGSAŞ'ın yatırımıyla Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki klinik sayısının 21'e yükseldiği öğrenildi.



"İnsan sağlığı her şeyin başında geliyor"

Törende konuşma yapan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, "Bugün ilçemize ve halkımıza katkı sağlayacağına inandığımız çalışmamızı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Salgın döneminde önemine bir kez daha anladığımız gibi, insan sağlığı her şeyin başında geliyor. Kocaeli Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne yaptığımız teknik malzeme ve mobilya bağışımıza ek olarak bir odanın da tefrişatını da üstlendik. Gerçekleştirdiğimiz tüm gönüllük çalışmalarında daha çok insana fayda sağlanmasını ve bu vesileyle de örnek olmayı hedefledik. Bir kişinin bile sağlığına kavuşmasına katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Sanayicilik de bizim düsturumuz üretecek ve kazanacaksın sonra da hem devlet için hem de millet için bunu harcayacaksın. Bizler de bunun en güzel örneklerinden birisini bugün yaşıyoruz" şeklinde konuştu.



"Güzide şirketlerimizin bizlere katkıları da çok değerli"

İl Sağlık Müdürü Pehlevan da, "Sağlık süreklilik istiyor. Özellikle pandemiden sonra inanılmaz bir talep patlaması oldu. Pandemi sürecinde maalesef ağız ve diş sağlığı konusunda kesintiye uğrayan bir süreç yaşadık. Vatandaşların taleplerine daha kolay yetişebilmek için bu gibi yatırımlar çok önemli. Tabii ki Sağlık Bakanlığımızın projeleri ve yatırımları söz konusu ama böyle güzide şirketlerimizin bizlere katkıları da çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, bütün hastalarımıza şifa diliyorum" dedi.



"Bu adımın diğer sanayi kuruluşlarına da örnek olmasını diliyoruz"

Pandemi sürecinde en çok yorulan alanın sağlık olduğuna dikkat çeken Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Sağlık çalışanlarımız o riskli dönemde salgına karşı canla başla mücadele ettiler. Ben bu kritik dönemde vatandaşlarımıza hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz diş polikliniğinin alanı belediyemize ait. Bu hizmet binasını belediyemiz ayağa kaldırdı. Sağlık Bakanlığımız ile birlikte binayı bu güzel hale getirdik. İlimizde ve ilçemizdeki sanayi kuruşlarının katkıda bulunması bizi de mutlu ediyor. İGSAŞ yönetimine teşekkür ediyorum. Bu adımın diğer sanayi kuruluşlarına da örnek olmasını diliyoruz" diye konuştu.

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