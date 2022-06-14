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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kocaman, vatandaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı

İHA

Başkan Kocaman, vatandaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, düğün, nikah ve sünnet cemiyetlerine katılarak vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, vatandaşların cemiyetlerine katılıyor. Vatandaşların davetini geri çevirmeyen Kocaman, bu çerçevede bazı çiftlerin nikahını kıydı, bazılarının düğün ve sünnet cemiyetine katıldı. Çiftleri ve sünnet edilen çocukları tebrik eden Başkan Kocaman, çeşitli hediyeler takdim etti.

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