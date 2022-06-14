Marangozhanede çıkan yangın korkuttu

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde marangozhanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Emek Mahallesi Berna Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Marangozhaneden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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