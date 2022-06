Yıllardır aynı camiye yuva yapan leylek ailesi Her yıl aynı camiye yuva yapıyorlar, yavrularını dünyaya getirip ailecek sıcak ülkelere göç ediyorlar

Kocaeli’de bir caminin kubbesine yuva yapan anne leylek ve yavruları ilçede yaşayan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii kubbesine her yıl aynı leylek ailesi yuva yapıyor. Her yıl aynı yerde doğum yapan anne leylek yavrularına burada bakıyor. Anne leylek, yavrularını caminin kubbesinde büyütüyor. Ardından yaz ayının bitmesi ile leylek ailesi, dünyaya gelen yavrularını da yanına alarak göç ediyor.



10 yıldır aynı yere geliyorlar

Leyleklerin yaklaşık 10 yıldır aynı yere geldiklerini ifade ilçe sakinlerinden Muhammed Fatih Aydemir, "Yıllardır gelip gidiyorlar, her yıl yavruları oluyor. Son 3 yıldır dron ile takibini yapmaya başladık. Daha önce de gelip gidiyorlardı. Biz göremediğimiz için bilmiyorduk kaç yavrusu var hayattalar mı? Yaşamları ne durumda diye merak ediyorduk. Geçen yıl yavru sayısı 3 tane, ondan önceki sene 2 tane şimdi de yavru sayısı 4 tane. İnsanlar evlerinin camlarından, yüksek yerlerinden fotoğraf çekmeye çalışıyordu. Tüm ilçe merak etmeye başladı. Herkes bana soruyor. Leylek geldi mi? Yavrular ne durumda? Bende onların merakını gidermek için dron ile çekim yapmaya başladım. Halk arasında popüler hale gelen leylekler için, ilçe halkımız, yiyecek bırakabilir miyiz diye sordu. Bende doğal ortamının bozulmasına müdahale edilmesin diye, hiçbir zaman yemek bırakılmasını istemedim. Doğal yaşamlarına müdahale edilmesini doğru bulmuyorum. Oraya martılar geldiği zaman, küçük yavrulara zarar verme ihtimali yüksek. En mantıklısı kendi haline bırakmak olacaktır. Dron ile çekip, merak edenlere gösteriyoruz Bu şekilde sürekli takip ediyoruz. Çok şükür bu seneki yavrular 4 tane. Takibimiz devam ediyor. Bir sıkıntı görmedik. Yavrular 2 aylık oldu. Uçma zamanı geldiği zaman tekrar takip edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

