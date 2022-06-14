Kocaeli'nin yolları yol bakım timine emanet

Kocaeli'nin 12 ilçesinde yolların acil ihtiyaçlarına cevap verecek yol bakım timi, düzenlenen törenle göreve başladı.

Kırsal mahallelerdeki acil ihtiyacı A Takımı ile karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçedeki yollarda yaşanacak acil durumlar için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yol bakım timi oluşturdu. Fuar içi Sivil Toplum Merkezi önünde gerçekleştirilen yol bakım timi tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yol bakım timi personeli ve vatandaşlar katıldı.



"Belediye işi emanet işidir"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Göreve geldiğimiz günden bu yana durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Belediye hizmetleri böyle yapılır. Zaman içinde de belediye hizmetlerini gözden geçirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz 3 yıl bize bunu gösterdi. Küresel ısınmanın karşımıza çıkardığı yağış rejiminin değişmesi, yağışa hazır olmayan altyapıların yenilenmesi de bizim için ayrı bir zorluk oldu. Bu çerçevede kurumsal yapımızı yeni duruma adapte etmek için birtakım değerlendirmeler yaptık. Büyükşehir belediyemiz, Türkiye’nin kurumsal kapasite ve yetişmiş insan kaynağı açısından en güçlü ve rol model belediyelerinden bir tanesi. Belediye işi emanet işidir. Belediye başkanı da emin kişi olacak. Söz verdiğinde tutacak. Vatandaşın yanında olacak. Bizim varlık sebebimiz vatandaş ve vatandaşı memnun etmektir" diye konuştu.



99 personel görev alıyor

Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın, yol bakım timi araçlarını gezdi, sonrasında ise personelle fotoğraf çektirdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca kurulan yol bakım timi; asfalt bakımı ve yama, yürüyüş yolları bakım ve onarımı, parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet verecek. Yol bakım timinde 48 bakım ve onarım ustası, 51 şoför ve operatör, 62 araç ve 99 personel görev alıyor.

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