Çayırova'da çocuklar bu şenlikte eğlenceye doydu

Çayırova'da 3500 çocuğun katılımıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, 7'den 70'e herkesi eğlendirdi.

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, Çayırova Belediyesi, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlendi. Şenlikte, salon parkuru, fasulye torbası atma ve halat çekme bölümleri yer aldı. Organizasyonun finaline Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Şenlikte konuşma yapan Başkan Bünyamin Çiftçi, "Amacımız bu tarz etkinliklerle örfümüzü, adetlerimizi ve geleneklerimizi yaşatmaktır. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanıp çocuklarımızı bu alanda yetiştirmek görevimiz ancak çocuklarımızın teknoloji bağımlısı olmaması için gereken önlemleri de almalıyız. Bu ve buna benzer etkinlerimiz sürecek" dedi.

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