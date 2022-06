Başkan Söğüt: "Her birimiz Kocaeli'mizin mozaik taşlarını oluşturuyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ve derneklerimiz ile her zaman bir arada olmayı sürdürüyoruz. Her birimiz Körfez'imizin, Kocaeli'mizin mozaik taşlarını oluşturuyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürecek, birlik ve beraberliğimizi daim tutacağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir arada olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Söğüt, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Ziyarette, Belediye Başkanı Şener Söğüt ile sohbet eden Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, "Değerli başkanımız, bizlere her zaman büyük destek veriyor. Düzenlediğimiz Erzurum Tanıtım Günleri etkinliğinde de başkanımızın katkısı büyük. Belediye başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Birlikte uyum içinde çalışmalar yürütmekten onur duyuyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Söğüt ise "Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri ve derneklerimiz ile her zaman bir arada olmayı sürdürüyoruz. Her birimiz; Körfez'imizin, Kocaeli'mizin mozaik taşlarını oluşturuyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürecek, birlik ve beraberliğimizi daim tutacağız" ifadelerini kullandı.

