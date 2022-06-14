İzmit Körfezi derelerden akan sularla çamur rengini aldı



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de yağmur sonrası derelerden İzmit Körfezi'ne çamurlu su aktı. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü´nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, çamurlu suyun kuşların yaşam alanlarını etkilediğini belirtti.

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan yağışlar sonrası derelerin döküldüğü İzmit Körfezi'nin rengi değişti. Sahil şeridi çamur rengini alırken, yağmur yağışlarının önümüzdeki günlerde aralıklarla etkili olması bekleniyor. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü´nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, körfezin doğu kısmında bulunan kuşların barındığı sulak alanın çamurlu sudan etkilendiğini kaydetti.

Bölgede dip tarama projesinin yapılacağının ifade edildiğini söyleyen Prof. Dr. Ergül, "Bölgede bir sulak alan var. Bu tür şiddetli yağmur sonrası çamurlu su girdileri o verimli alanlara da zarar veriyor maalesef. Sert substrata tutunan canlılar tutunamıyorlar bu tür şiddetli yağış sonrası çamurlu suyun girdisinin çok olduğu ortamlarda. Algler deniz çiçekli bitkileri gibi balıkların yumurta bırakma için tercih ettikleri habitatlar oluşamıyor. Bu girdilerin olduğu yerlerde doğal olarak deniz kuşları beslenme ortamı olarak başka bölgeleri tercih ediyor. Çamurun aktığı bölgede belediye tarafından bir rehabilitasyon çalışması ve Haliç'te olduğu gibi bir dip taraması projesi yapılacağı belirtilmişti. Yeter ki yapılsın. Körfez gibi dünya incisi bir yeri kurtaralım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-06-14 15:06:43



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