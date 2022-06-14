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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güngör Arslan cinayetine ilişkin 14 kişi hakkında iddianame hazırlandı

İHA

Güngör Arslan cinayetine ilişkin 14 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Kocaeli'de internet haber sitesinin imtiyaz sahibi Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Olay, 19 Şubat günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. İnternet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Olay günü Ramazan Ö. isimli şüpheli silahıyla beraber yakalanmıştı. Olayı araştıran polis ekipleri, 14 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüphelilerden 10 kişi tutuklanırken diğer 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"‘Burhan ağabeyin selamı var, Güngör Arslan'ı vuracaksın"
İddianamede şüphelilerin ifadeleri yer aldı. Güngör Arslan'ı öldüren Ramazan Ö., "Beni Güngör Arslan’ı vurmaya sevk eden kişi Burhan P.’dir. Olaydan 10 gün kadar önce Burhan, Güngör Arslan’dan bahsederek gazeteyi yakmam karşılığında maddi ve manevi destek sağlayacağını söyledi. Olay günü Burhan ile görüştüm. Hasan ve Ferhat gelip beni evden alarak Güngör Arslan'ın fotoğrafını gösterdi. Daha sonra bana ‘Burhan ağabeyin selamı var, Güngör Arslan'ı vuracaksın’ şeklinde sözler söylediler. Akabinde Güngör Arslan'ın yanına gittim bacaklarına doğru bir iki el ateş ettim. Kaçarken Güngör Arslan'ın arkamdan geldiğini, elinde tabanca olduğunu düşünerek havaya doğru rastgele ateş ettim. Pişmanım” dedi.

"Vurulma olayını internetten öğrendim"
Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Burhan P., “Ramazan Ö.’yü sadece simaen tanırım, kendisiyle bir irtibatım yoktur. Ramazan ile Güngör Arslan hakkında hiç konuşmadık. Güngör Arslan'ı tanımam ancak geçen yaz Güngör Arslan kız arkadaşım Tuğba’ya şarap ve çiçek göndererek onu rahatsız etti. Ayrıca Tuğba'nın evine kadar gitti. Güngör Arslan, Ersin K. ve onun kullanmakta olduğu beyaz renkli Range Rower marka araç hakkında haber yaptı. Haberin altına aracı kullanan kişilerin torbacı, hapçı olduğu gibi yorumlar yapıldı. O dönemlerde araç ile çok fazla dolaştığı için yorumları üzerime aldım. Daha sonra Hasan E.Ç.’ye; ‘Güngör'ü korkutmak lazım, Tuğba’dan da uzak durması lazım. Bu da ne şekilde olursa olsun’ şeklinde sözler söyledim. Hasan ise ‘Tamam’ dedi. Bu konuşmadan 35 gün sonra Güngör Arslan'ın vurulma olayının meydana geldi. Vurulma olayını internetten öğrendim” diye konuştu.

"İş yerine zarar verelim"
Diğer bir şüpheli Hasan E.Ç., “Güngör Arslan tanımıyorum. Olay tarihinden 10 gün kadar önce Burhan P., bana ve Ferhat'a, 'Güngör Arslan eski kız arkadaşıma sarkıntılık yaptı, onun iş yerine zarar verelim’ şeklinde sözler söyledi. Burhan'ı Ramazan ile ara sıra görüşürken görüyordum. Güngör Arslan'ın iş yerinin yakılması ile alakalı olarak bir şey duymadım. Olaydan bir iki gün önce Burhan, Ramazan'a; ‘Güngör Arslan'ın yanına git. Namussuzluk yapma, sevgilisi olan kadınlardan uzak dur diye söyle ve çık gel’ şeklinde talimat verdi. Daha sonra Ramazan bunu kabul etti ve gitti" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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