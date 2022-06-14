Cipin motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, narkotik köpeği `Nitro´ ile yapılan aramada, cipin motor kısmına gizlenen 5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları cipi Osmangazi Köprüsü girişinde durdurdu. Narkotik köpeği `Nitro´ ile araçta arama yapıldı. Köpeğin, aracın motor kısmına tepki vermesi üzerine 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan B.Y. ve M.M., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Selda Hatun TAN

2022-06-14 17:39:50



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