Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

DHA

Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 3 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan'ın, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Cumhuriyet savcısı, tutuklanan Avukat Ersin Kurt'un cinayeti planladığı, azmettirdiği ve diğer şüphelilerin Kurt tarafından hazırlanan kurgu çerçevesinde hareket ettiğine kanaat getirdi. Savcı, Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, azmettiren Ersin Kurt ve Burhan Polat'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.
İzmit'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan, 19 Şubat günü ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, olaydan birkaç saat sonra yakalanarak tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Ramazan Özkan ifadesinde Güngör Arslan'ı öldürmesi konusunda kendisini yönlendiren kişinin Burhan Polat olduğunu ve olaydan 10 gün önce bir rezidansta buluşarak çeşitli vaatlerde bulunduğunu anlattı. Olay anını anlatan Ramazan Özkan, ofise gittiğini Güngör Arslan ile bir süre konuştuktan sonra bacaklarına doğru ateş ettiğini, kaçarken Arslan'ın peşinden geldiğini, elinde tabanca olduğunu düşünerek rastgele ateş ettiğini belirtti.
Burhan Polat ise ifadesinde, Ramazan Özkan'ı simaen tanıdığını, kendisiyle Güngör Arslan hakkında hiç konuşmadıklarını söyledi. Güngör Arslan'ın, kendisinin kız arkadaşı olan T.U.'ya şarap ve çiçek göndererek rahatsızlık verdiğini söyleyen Burhan Polat, Güngör Arslan'ın şüphelilerden Ersin Kurt ve onun kullanmakta olduğu beyaz renkli cip hakkında haber yaptığını, haberin altına aracı kullanan kişilerin torbacı, hapçı şeklinde yorumlar yaptıklarını, o dönemlerde araç ile çok fazla dolaştığı için yorumları üzerine aldığını belirtti. İfadesinde, Hasan Emre Çelik'e "Güngör'ü korkutmak lazım, T.U.'dan uzak durması lazım. Bu da ne şekilde olursa olsun" şeklinde sözler söylediğini, Hasan Emre Çelik'in ise "Tamam" dediğini belirten Burhan Polat, bu konuşmadan 3-5 gün sonra Güngör Arslan'ın vurulma olayının meydana geldiğini kaydetti. Çelik, "Güngör Arslan'ı öldürün" şeklinde bir beyanda bulunmadığını söyledi.
Güngör Arslan'ı öldürmeye azmettirmekle suçlanan avukat Ersin Kurt ise ifadesinde, Burhan Polat'a, Güngör Arslan'ın vurulması ile alakalı talimat vermediğini ve herhangi bir kimseyle Güngör Arslan cinayetiyle ilgili olarak yazışma yapmadığını söyledi.
'GÜNGÖR ARSLAN'IN T.U.'YU RAHATSIZ VE TACİZ ETMESİ GİBİ BİR DURUM YOK'
Cumhuriyet savcısı kanaatini açıkladığı kısımda, Güngör Arslan'ın T.U.'yu rahatsız ve taciz etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını, şüpheliler Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik ve Burhan Polat'ın, Ersin Kurt'u korumak amacıyla, Ersin Kurt'un talimatıyla kurgulanan kurgu uyarınca ifade verdiklerini belirtti.
'GÜNGÖR ARSLAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ VE BU YOLLA SUSTURULMASI'
Güngör Arslan'ın şüpheli Ersin Kurt aleyhine birden fazla haber yaptığını ifade eden Cumhuriyet savcısı ayrıca, 'Ersin Kurt'un hakkındaki bu haberlerden duyduğu öfke ve infial ile daha sonra yazılacak olan haberlere mani olmak amacıyla kendi otoritesi altında işlerini yapan, hatta gündelik işlerinde teklifsizce şüpheli Ersin Kurt'a ait aracı kullanan, avukat-müvekkil ilişkisini aşan, şüpheli Ersin Kurt'a 'Reis' diyerek hitap eden şüpheli Burhan Polat'a maktul Güngör Arslan'ın öldürülmesi ve bu yolla susturulması yönünde talimat verdiği' kanaatinin oluştuğunu kaydetti.
'KURGU İFADELER'
Cumhuriyet savcısı ayrıca, Ersin Kurt dışında tetikçi Ramazan Özkan ile şüpheliler Ferhat Yıldırım, Burhan Polat ve Hasan Emre Çelik'in kurgu uyarınca ifade verdiklerini belirterek, şüphelilerden Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım, A.Y., E.T. ve Y.B.'nin şüpheli Ersin Kurt ile yakın oldukları ve ifadelerinde Ersin Kurt'u olayın dışında tutmaya çalıştıklarından beyanlarına ve savunmalarına itibar edilmediğini, Ersin Kurt, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım ve Erdal Yıldırım'ın beyanlarının ise çelişkili ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan savunmalarına itibar edilmediğini belirtti.
3 KİŞİ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS 
Cumhuriyet savcısı, şüphelilerden Ramazan Özkan hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklu şüpheliler Ersin Kurt ve Burhan Polat hakkında `Tasarlayarak kasten öldürmeye ve ruhsatsız silah bulundurmaya azmettirme´ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, tutuklu şüpheliler Hasan Emre Çelik, Ferhat Yıldırım, Ramiz Saatçi ve Emrah Yıldırım hakkında `Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım ve ruhsatsız silah bulundurma´ suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar, tutuklu şüpheliler Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Özgür Taşkıran hakkında `Suçluyu kayırma´ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis, tutuksuz şüpheliler A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B. hakkında `Suç delillerini gizleme´ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarını talep etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-06-14 18:45:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalıştığı kitapçıda devrilen rafların arasında mahsur kaldı
YEREL HABERLER Çalıştığı kitapçıda devrilen rafların arasında mahsur ...
Yeni doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren cani anneye müebbet hapis
YEREL HABERLER Yeni doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak ...
Jandarma Teşkilatının yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatının yıl dönümü törenle kutlandı
Cipin motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Cipin motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı
Güngör Arslan cinayetine ilişkin 14 kişi hakkında iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Güngör Arslan cinayetine ilişkin 14 kişi hakkında ...
Bedensel engelli gencin ‘polis olma’ hayalini gerçekleştirdiler Üniforma altındaki heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi
YEREL HABERLER Bedensel engelli gencin ‘polis olma’ hayalini ...
İzmit Körfezi derelerden akan sularla çamur rengini aldı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi derelerden akan sularla çamur rengini ...
İzmit Belediyesi ekibi, Çukurbağ Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi ekibi, Çukurbağ Mahallesi'nde ...
Başkan Söğüt: "Her birimiz Kocaeli'mizin mozaik taşlarını oluşturuyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Söğüt: "Her birimiz Kocaeli'mizin mozaik ...
Arsa sahibini öldüren sanığa 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Arsa sahibini öldüren sanığa 15 yıl hapis
Çayırova'da çocuklar bu şenlikte eğlenceye doydu
YEREL HABERLER Çayırova'da çocuklar bu şenlikte eğlenceye doydu
Kocaeli'nin yolları yol bakım timine emanet
YEREL HABERLER Kocaeli'nin yolları yol bakım timine emanet
Uzmanlar, bu yaz önemli turizm geliri bekliyor
YEREL HABERLER Uzmanlar, bu yaz önemli turizm geliri bekliyor
Yıllardır aynı camiye yuva yapan leylek ailesi Her yıl aynı camiye yuva yapıyorlar, yavrularını dünyaya getirip ailecek sıcak ülkelere göç ediyorlar
YEREL HABERLER Yıllardır aynı camiye yuva yapan leylek ailesi Her ...
Marangozhanede çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Marangozhanede çıkan yangın korkuttu
Başkan Büyükakın: "Layık olmaya çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "Layık olmaya çalışıyoruz"
Hattat Ali Vasfi Efendi Hüsn-i Hat Müzesi'ne ödül
YEREL HABERLER Hattat Ali Vasfi Efendi Hüsn-i Hat Müzesi'ne ödül
Başkan Kocaman, vatandaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, vatandaşları mutlu günlerinde yalnız ...
Nenehatun Amatör Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Nenehatun Amatör Spor Kompleksi açılış için gün ...
AKUT Genel Başkanı Şalcı'dan tatilcilere 'Rip akıntısı' uyarısı
YEREL HABERLER AKUT Genel Başkanı Şalcı'dan tatilcilere 'Rip ...
Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne anlamlı bağış
YEREL HABERLER Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne anlamlı bağış
Kocaeli'de düzenlenen satranç şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Kocaeli'de düzenlenen satranç şampiyonası sona erdi
Başkan Şayir: "Vatandaşlarımızdan gelen her öneri bizim için çok önemlidir"
YEREL HABERLER Başkan Şayir: "Vatandaşlarımızdan gelen her öneri ...
Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi yeni yerine taşındı
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi yeni yerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.