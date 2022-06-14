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Aracın motor kısmına 5 kilo uyuşturucu sakladılar Gizledikleri uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

İHA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Osman Gazi Köprüsü girişinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın motor kısmından 5 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Aracın motor kısmına 5 kilo uyuşturucu sakladılar Gizledikleri uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Osman Gazi Köprüsü girişinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın motor kısmından 5 kilogram uyuşturucu madde çıktı.
Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Osman Gazi Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler, Osman Gazi Köprüsü’nün girişinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği Nitro ile yapılan aramalarda, aracın motor kısmına gizlenmiş bir şekilde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bunun ardından araçta bulunan B.Y. ve M.M. isimli 2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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