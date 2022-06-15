Eğlence mekanından çıkarılan şahıs silahla dehşet saçtı Dışarı çıkarıldığı eğlence mekanına kurşun yağdırdı

Kocaeli'de alkollü olduğu iddia edilen şahıs, dışarı çıkarıldığı eğlence mekanını kurşunladı.
Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında alkol alan şahıs, aşırı alkollü olması sebebiyle dışarıya çıkarıldı. Kavga ederek dışarıya çıkan şahıs, yaklaşık 2 saat sonra 2 arkadaşıyla birlikte eğlence mekanının önüne geldi. Mekana kurşun yağdıran şahıslar, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında eğlence mekanında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.