BAŞKİM'den istihdama destek

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi'nin (BAŞKİM) istihdam desteği sürüyor.

BAŞKİM, işverenler ile iş arayanlar arasında köprü kuruyor. İlçede istihdama yönelik meslek edindirme kursları dahil vatandaşlara kolaylıklar ve hizmetler sunan BAŞKİM, son olarak Başiskele’de faaliyetlerini sürdüren bir otomotiv firmasının personel alımına aracı oldu. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen iş görüşmesine Başiskele’de ikamet eden ve BAŞKİM aracılığıyla iş arayan 13 vatandaş katıldı. Adaylar ile mülakatlar yapıldı. Mülakatlar neticesinde personel alımına uygun görülen adaylar, firma yetkilileri tarafından aranarak işe yerleştirilecek.

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