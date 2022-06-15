Bu caddeye giren ağır tonajlı araçlar ceza yiyecek

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Battal Gazi Caddesi’ne ağır tonajlı araçların girmesi yasaklandı. Kendilerine belirtilen güzergahı kullanmayıp bu caddeye giren araçlara cezai işlem uygulanacak.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan ve işlek olarak kullanılan Battal Gazi Caddesi’nde, vatandaşlar ağır tonajlı araçların trafiğe sebep olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) çok sayıda şikayet dilekçesi yazdı. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, ağır tonajlı araçların güzergahlarını değiştirerek, Battal Gazi Caddesi’ne girmelerini yasakladı. Caddenin başına ise ağır tonajlı araçların gitmesi gereken yolu gösteren bir tabela koyuldu. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, güzergahın değiştirilmesinin ardından cadde üzerinde sıklıkla denetim gerçekleştiriyor. Yasağa uymayarak caddeye giren ağır tonajlı araçları durduran ekipler, sürücüleri ilk önce uyararak gitmeleri gereken güzergahı anlatıyor ve araçları geri döndürüyor. Caddeye girmekte ısrar eden sürücülere ise para cezası kesiliyor. Polis ekiplerinin bu tarz denetimlerinin cadde üzerinde sürekli olarak devam edeceği öğrenildi.

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