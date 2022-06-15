Doğalgazlı mangal ünitelerinde sona doğru

Kocaeli'de bir ilk olacak olan doğalgazlı mangal ünitelerinin yapımı için çalışmalar tamamlanmak üzere.

Kömürsüz ve dumansız mangal keyfinin yaşanacağı üniteler, Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde hayata geçirilecek. Klasik taş mangal düzenekleri bulunan Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde vatandaşlar koku ve duman dolayısıyla özellikle yaz aylarında şikayette bulunuyordu. Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde 10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği doğalgazla çalışan mangal üniteleri, oluşacak koku ve dumanı da engellemiş olacak. Körfez Belediyesi yetkilileri, ünitelerin kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

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