İzmit Belediyesi E-Öğrenim Platformu ile Türk kültürünü Avrupa'ya tanıtacak

İzmit Belediyesi, proje ortağı olduğu Erasmus KA 227 ‘Avrupa Folklorik Değerleri Gençlik Çalışmalarını Aydınlatıyor’ projesi çerçevesinde kuracağı EÖğrenim Platformu ile Türk kültürünü tanıtacak.

Uluslararası faaliyetlerine devam eden İzmit Belediyesi, ‘Avrupa Folklorik Değerleri Gençlik Çalışmalarını Aydınlatıyor’ projesi çerçevesinde Misano Adriatico’da (İtalya) gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda proje partnerlerinin EÖğrenim Platformu için hazırlamış olduğu çalışmalar incelendi ve projenin planlanmış diğer faaliyetleri hakkına fikir alışverişi yapıldı. Toplantıya, İzmit Belediyesi’ni temsilen AB Proje Uzmanı Selen Çiçek Uçar ve Burak Ergelen katıldı.

Projeyle EÖğrenim Platformu oluşturulacak. İzmit Belediyesi, EÖğrenim Platformu için Kadın Girişimciler Merkezi’nde gerçekleştirilen deri, keçe ve cam atölyelerine yönelik eğitici videolar hazırladı.

Böylece EÖğrenim Platformunu kullanacak insanlar Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak.

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