Kapısına gelen husumetlisini vurdu, polise teslim oldu



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT´te, C.H. kapısına gelerek tartıştığı husumetlisi Yasin Y.´yi tabanca ile ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Yasin Y. tedavi altına alınırken, C.H. polise teslim oldu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Alikahya Mahallesi Behram Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Yasin Y. aralarında husumet bulunan C.H.´nin kapısına gitti. Burada ikili arasında tartışma yaşandı. Yasin Y. iddiaya göre burada C.H. ve ailesine küfür etti. C.H. evinde bulunan tabancasını alıp ateşleyerek Yasin Y.´yi göğsünden ve bacağından vurdu. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. C.H. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Ağır yaralanan Yasin Y., ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından polis evin içerisinde ve apartmanın merdivenlerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-06-15 12:33:46



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