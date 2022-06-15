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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 yıl önce arkadaşını öldüren sanık: "Kendisinin öldüğüne inanmıyorum"

İHA

9 yıl önce arkadaşını öldüren sanık: "Kendisinin öldüğüne inanmıyorum"

Kocaeli'de 9 yıl önce kaybolan arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında, "Kendisinin ölmüş olduğuna inanmıyorum" diyen sanık, haksız tahrik ve iyi indirimi de uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli'de tesisatçılık işiyle uğraşan 38 yaşındaki Akif Demir'den 6 Ağustos 2013 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamış ve o tarihte polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda Demir’e ait herhangi bir ize rastlanamamıştı. 8 yılın ardından dosyayı yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp Akif Demir’in son olarak Cihan M. (29) ve Halil Ö. (39) isimli şahıslarla görüştüğünü tespit etti. Ekipler, Akif Demir’i öldürmüş olabilecekleri değerlendirilen Cihan M. ve Halil Ö.'yü 3 Şubat 2021 tarihinde gözaltına aldı. Halil Ö., emniyetteki sorgusunda Akif Demir'i alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti.

Ceset bulunamadı
Cinayeti itiraf etmelerin ardından şahıslar olay yerine götürüldü. Şahısların cinayeti itiraf ettikleri alanda yapılan arama çalışmalarında ise Demir’in cesedine ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Halil Ö. tutuklanırken, Cihan M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Kendisinin ölmüş olduğuna inanmıyorum"
'Kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık Halil Ö. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Halil Ö., "Ben maktulün parasını gasp etmedim, kendisine iade etmem gereken miktarı ödedim. Kendisinin ölmüş olduğuna inanmıyorum" dedi.

"Sanığın yargılamaya yardımcı olan bir tutumu da yoktur"
Akif Demir'in ailesinin avukatı Duygu Usanmaz, "Dosyadaki deliller değerlendirildiğinde, görüşümüze göre sanık maktulü tasarlayarak öldürmüştür. Bunun için plan yapmış, planından vazgeçmemiş, silah temin etmiş ve belirlediği kurgu dahilinde planını icra ederek cinayeti işlemiştir. Her ne kadar sanık, cezadan kurtulmak veya indirim alabilmek için maktulle arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğunu iddia etmiş ise de dosyada bunu doğrulayan objektif bir delil yoktur. Ayrıca sanık işlediği suçu 9 yıla kadar gizleyebilmiş ve bu suç, kolluk görevlilerince titizlikle yapılan araştırma ve yoğun çabalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Buna rağmen sanık aktif pişmanlık göstermemiştir. Sanığın yargılamaya yardımcı olan bir tutumu da yoktur. Dolayısıyla cezasında indirim yapılmamalıdır. Sanığın, taammüden öldürmeden en ağır cezayı almasını talep ediyoruz" diye konuştu.

15 yıl hapis cezası
Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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