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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Söğüt: “Körfez, adeta bir sporcu fabrikası”

İHA

Ragbi ve Kickboks'ta derece elde eden şampiyonlarla yemekte bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez Gençlerbirliği Kulübümüz adeta sporcu fabrikasına dönüştü" dedi.

Başkan Söğüt: “Körfez, adeta bir sporcu fabrikası”

Ragbi ve Kickboks’ta derece elde eden şampiyonlarla yemekte bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez Gençlerbirliği Kulübümüz adeta sporcu fabrikasına dönüştü” dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ragbi ve Kickboks’ta derece elde eden şampiyonlarla yemekte bir araya geldi. Genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Şener Söğüt, “Tabi burada sadece sporcularımızı değil, onların bugüne gelmelerinde büyük emek sarf eden antrenörlerini ve emek harcayan ailelerini de tebrik etmek istiyorum. Başarı sadece bir kupadan ibaret değil. Kupa, bugüne kadar verdiğiniz emek, gösterdiğiniz gayretin bir nişanesi” ifadelerini kullandı.

“Milli takımda birçok oyuncumuz var”
Ragbi konusunda erkeklerden sonra kadınlarla gelen başarının da önemine değinen Başkan Söğüt, “Milli takımda hem erkek hem de kadınlarda birçok oyuncumuz var. Bu, buradaki başarı ve emeğin göstergesi. En son U18 takımımız da Türkiye 3.’sü oldu. Kendileri burada. Tebrik ediyorum. Daha bir çok kupayı ilçemize getireceklerinden de hiç şüphem yok” diye konuştu.

“Herkese örnek sporcularımız var”
Kick boksçuların başarılarını da vurgulayan Söğüt, “Göğsümüzü kabartan bir diğer sporcularımız da kick boksçularımız. 43 ülkeden 5 bini aşan sporcunun katıldığı Dünya Kickboks Kupası’ndan 10 madalya ile döndüler. Ve son yarışma zaferle döndüğümüz sayısız yarışmadan biri. Hem takım olarak hem de bireysel anlamda gerçekten başarılı ve herkese örnek sporcularımız var. Ben hepsini tek tek tebrik ediyorum” dedi.

“Körfez, adeta bir sporcu fabrikası”
Alınan her kupanın, elde edilen her başarının altında büyük emek olduğunun altını çizen Başkan Söğüt, “Spor akademilerimizde 5 bine yakın öğrencimiz var. Farklı farklı branşlarımızda eğitim alıyorlar. Bunların içerisinde başarı gösteren çocuklarımız da Gençlerbirliği kulübümüz bünyesinde yarışmalara katılıyor. Şu an Körfez, adeta bir sporcu fabrikası. Bu noktada emeği geçen tüm antrenörlerimize, sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

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