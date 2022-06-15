Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar Prefabrik evinde cansız bedeni bulundu

Kocaeli’de prefabrik evde yaşayan şahsa ulaşamayınca ikametine giden yakınları cansız bedeni ile karşılaştı.



Olay, Fatih Sultan Mahallesi Şehit Halil İbrahim Arslan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki prefabrik evde yaşayan Özgür Kızılcay’a yakınları bir süre ulaşamayınca hemen yanına gitti. Eve gelen yakınları Kızılcay’ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Özgür Kızılcay’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan, durum karşısında fenalık geçiren annesi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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