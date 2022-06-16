Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan konser

Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Korusu, Yalı Evleri amfide düzenlediği konser ile dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Değirmendere Yalı Evleri’nde konser gerçekleştirdi. Yalı Evleri amfide düzenlenen konserde, Türkiye’nin dört bir köşesinden birbirinden değerli türküler seslendirildi. Konsere katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, birbirinden güzel türküleri vatandaşlar ile birlikte dinledi.

Konserde Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun bir türküsüne de eşlik eden Sezer, Şef Emrullah Çelik yönetimindeki saz heyeti ve koro üyelerini tebrik ederek, alanı dolduran Gölcüklülere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.