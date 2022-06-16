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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil takla atıp yan durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

İHA

Otomobil takla atıp yan durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kocaeli'de yoğun trafikte önünde durur vaziyetteki iki araca çarpan otomobil, takla atıp yan yattı. Kaza nedeniyle D100 Karayolu Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 41 E 0095 plakalı otomobil, yoğun trafikten dolayı durur vaziyette olan Y.Ç. idaresindeki 34 B 3924 plakalı Fiat marka otomobil ile A.T. yönetimindeki 41 HB 332 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Önündeki araçlara çarptıktan sonra takla atan otomobil, yan yatarak durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ya da sıkışan kimsenin olmadığı öğrenildi. Kazalı araçlar kaldırılana kadar yol tek şerit halinde trafiğe açıldı. D100 Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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