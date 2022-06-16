Halk otobüsü, tankere çarptı: 11 yaralı

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde halk otobüsünün tankere çarpmasıyla 11 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 kara yolu Hereke geçişinde meydana geldi. İzmit-Gebze arasında sefer yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 BR 230 plakalı belediye halk otobüsü, iddiaya göre önüne çıkan TIR'a çarpmamak için sürücüsü ani fren yapan 54 ABC 392 plakalı akaryakıt yüklü tankere çarptı. Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, kazada yaralanan bazı yolculara otobüsün içerisinde müdahalede bulundu. Bazı yaralılar ise yol kenarındaki çimenlere uzandı. Hafif yaralanan 11 yolcu ambulanslarla Körfez ve Derince ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-06-16 12:33:43



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