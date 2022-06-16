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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez'de mehtap ve Büyükada turları başlıyor

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Körfez'de mehtap turları 18 Haziran Cumartesi, Büyükada turları ise 19 Haziran Pazar günü başlıyor.

Körfez'de mehtap ve Büyükada turları başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Körfez'de mehtap turları 18 Haziran Cumartesi, Büyükada turları ise 19 Haziran Pazar günü başlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyen vatandaşlara kaçırılmayacak fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale gelen ve her hafta sonu gerçekleşecek Körfez'de mehtap turları 18 Haziran Cumartesi, Büyükada turları ise 19 Haziran Pazar günü başlıyor.
Mehtap turları, 18 Haziran ve 17 Eylül tarihleri arasında cumartesi günleri yapılacak. Mehtap turlarının ücretlendirmesi tam 60 TL, öğrenci ise 42 TL olacak. Gezi esnasında dondurma ve çay ikramı da yapılacak.
İstanbul Büyükada turları ise 19 Haziran ve 18 Eylül tarihleri arasında pazar günleri gerçekleştirilecek. Tam 90 TL, öğrenci ise 66 TL olacak. Darıca’dan binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 60 TL, öğrenci ise 46 TL olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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