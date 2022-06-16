"Aklınla 1000 Yaşa'da" final heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları" yarışmasının final heyecanı yaşandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Türkiye Zeka Vakfı’nın katkılarıyla her yıl 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları"

yarışmasının finali yapıldı. Yarışmanın finali Kocaeli genelinde belirlenen 3 okulda gerçekleştirildi. Gebze bölgesi için Gebze 50. Yıl Chrysler Ortaokulu, İzmit bölgesi için Türkan Dereli İlkokulu ve Gölcük bölgesi için de Gölcük Barbaros İlkokulu sınav merkezi olarak belirlendi. Yaklaşık 1300 öğrencinin katıldığı sınav süresince okul bahçesinde bekleyen velilerin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Yarışma sorularının değerlendirilmesi Türkiye Zeka Vakfı tarafından, Türkiye Zeka Oyunları Yarışması standartlarına göre yapılacak. Başarı sağlayan öğrencilere 23 Haziran Perşembe günü planlanan ödül töreninde çeşitli hediyeler verilecek. Buna göre birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye notebook, üçüncüye tablet ve mansiyon (4. ve 10. arası) ödülleri olarak da öğrencilere akıllı saat verilecek.

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