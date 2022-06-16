Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu

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Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, otomobilini park ettikten sonra namaz kılmak için şadırvanda abdest alan Salih Yılmaz´ın aracı, yaklaşık 200 metre ilerleyerek aşağıda askıda kaldı. Yılmaz, el frenini çektiğini savundu. İtfaiye ekibi, aracı yeniden yola çekti.

Olay, öğle saatlerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin yıkıldığı İzmit Cedit Mahallesi´nde meydana geldi. Evlerin yıkıldığı tepenin üzerindeki caminin bulunduğu yere gelen Salih Yılmaz, 41 FF 835 plakalı otomobilini park etti. Yılmaz, daha sonra abdest almaya gitti, şadırvandan çıktığında ise otomobilinin yerinde olmadığını fark etti. Evlerin yıkıldığı alana bakan Yılmaz, aracını yaklaşık 200 metre aşağıda askıda kalmış gördü. Yılmaz´ın yardım istemesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, otomobili halatla tekrar yola çekti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, aracın yavaş yavaş ilerleyerek yıkım alanına indiği görüldü. Olayla ilgili tutanak tutulurken, Salih Yılmaz, el frenini çektiğini savundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-06-16 17:21:40



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