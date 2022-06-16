'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan şüpheli yakalandı

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Kocaeli'de "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.Ç.'nin (21) İzmit ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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