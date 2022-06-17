A Takımı sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, kırsal kesimlerde 46 bin dekar tarım arazisinin sulandığı 66 kilometre uzunluğundaki kanallarda temizlik çalışması başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde havaların ısınmasıyla çiftçilerin tarım arazilerinde su sıkıntısı yaşamaması ve tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor. Bu çerçevede A Takımı ekipleri, tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerindeki 46 bin dekar tarım arazisinin sulandığı 66 kilometrelik sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı. Su kanallarının temizlik çalışmasına İSU ekipleri de destek veriyor. Kandıra Toramanlar Göletinden Kaymaz Erikli, Ömerli, Selimköy, Araman, Mülküşehsuvar, Hıdırlar, Alefli ve Sarıgazi, İzmit Bağlıca ve Düğmeciler mahallerinin tarımsal sulama suyu ihtiyacının karşılandığı yaklaşık 20 bin dekar tarım arazisinin yararlandığı 30 kilometre uzunluğundaki kanalların 15 kilometrelik kesiminde temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Derince ilçesi Tahtalı Göletinden Tahtalı, Geredeli, Çavuşlu, Kaşıkçı ve Karagöllü, Körfez ilçesinde Himmetli, Çıraklı ve Cumaköy mahallerindeki yaklaşık 26 bin dekar tarım arazisinin sulandığı 36 kilometre uzunluğundaki kanallarda, temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor. Toplamda 46 bin dekarlık alanda 66 km su kanalı temizlenecek.

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