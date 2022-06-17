YKS'ye girecek öğrencilere sınav kaygısı semineri

Derince Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına girecek öğrenciler için "Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri, Stres Yönetimi" konularında seminer düzenledi.



Derince Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin stresini azaltmak amacıyla seminer düzenledi. Seminer, Deniz Mahallesi’nde hizmet veren Millet Kıraathanesi’nde gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin’in de takip ettiği seminerde, Derince Belediyesi psikologlarından Yasin Eksen tarafından öğrencilere "Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri, Stres Yönetimi" konularında önemli bilgiler verildi. Semineri takip eden ve ardından öğrencilerle tek tek sohbet eden Zeki Aygün, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, sınavlara katılacak öğrencilere başarılar diledi.



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