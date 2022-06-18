Hayvan pazarının gözdesi oldular 1 tonu geçen boğalar büyük ilgi gördü

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla Kocaeli’de hayvan pazarlarında satışlar başladı. Kocaeli Modern Hayvan Pazarı’nın bu yılki en gözde hayvanları ise 1 ton 100 kiloluk ağırlıklarıyla Coşkun ve Paşa oldu.

Kocaeli’de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında satışlar başladı. Fiyatların 25 bin TL ile 65 bin TL arasında değişkenlik gösterdiği pazarın en gözde hayvanları 1 ton 100 kilo gelen Coşkun ve Paşa oldu. Kars’tan getirilen Coşkun ile Ağrı’dan getirilen Paşa, pazarın en kilolu hayvanları olarak öne çıktı. Her ikisi de tosun olan hayvanlar, pazar süresi boyunca Kocaeli Modern Hayvan Pazarı’nda alıcılarını bekliyor.



Coşkun’un fiyatı 60 bin TL

Coşkun adlı tosunu Kars’tan getiren sahibi besici Veli Moğultay, “Coşkun, en kilolu hayvan. 1 ton 100 kilo geliyor. Coşkun’un fiyatına 60 bin TL diyoruz. En pahalı hayvanımız da o” şeklinde konuştu.



“Paşa’ya özel bakım yaptık”

Ağrı’dan getirilen Paşa adlı tosunun sahibi besici Ayetullah Çeçen, Paşa’ya özel önem verdiklerine değindi. Çeçen, “En kilolu hayvanımız Paşa, 1 ton 100 kilo. Paşa’ya özel bakım yaptık. Yemi fazla verdik. Cinsi de iyi. Her gün ayrı ayrı besledim onu. O da 1 ton 100 kiloya çıkarak verdiğimiz yem ve besinlerin karşılığını verdi” dedi.

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