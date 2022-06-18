Çocukların gelişimine katkı verecek

İzmit Belediyesi, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklar için Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi etkinliği gerçekleştirecek.

İzmit Belediyesi çocukların gelişimlerine katkı vermek adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü de bu çalışmalar çerçevesinde İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 5 Temmuz tarihinde Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi etkinliği gerçekleştirecek. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki çocukların katılabileceği etkinliğin başvuruları 2030 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

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