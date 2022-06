Şahika Ercümen: “Birkaç farklı kategoride dünya rekoru kıracağıma inanıyorum” “Dünya rekoru kırarak ülkemize madalya getirmeyi hedefliyorum” Kocaeli 3. Su Sporları Festivali Şahika Ercümen’in katılımıyla başladı

Kocaeli’de düzenlenen Su Sporları Festivali’nin 3.’sü dünya rekortmeni dalışçı Şahika Ercümen’in de katılımıyla başladı. Basın mensuplarına açıklamalar yapan Ercümen, “Birkaç farklı kategoride dünya rekoru kıracağıma inanıyorum” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3.’sünü düzenlediği Su Sporları Festivali başladı. Sekapark’ta düzenlenen organizasyonun ilk gününde survivor parkuru, plaj voleybolu ve plaj futbolu yarışmaları ilgi odağı oldu. Etkinliğe katılan pek çok vatandaş hem spor yapıp hem de eğlenme imkanı buldu. İzmit Körfezi’nde yapılan su gösterileri de görenleri hayran bıraktı. Festivalin ilk gününde davetli olarak dalış rekortmeni Şahika Ercümen söyleşiye katıldı. Vatandaşlarla söyleşi yapan Ercümen, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fiziksel ve mental olarak en güçlü döneminde olduğunun altını çizen Ercümen, “Birkaç farklı kategoride dünya rekoru kıracağıma inanıyorum” dedi.



“Keşke benim çocukluğumda da böyle teşvik edici etkinlikler olsaydı”

Etkinliği gördükten sonra Kocaelilileri kıskandığını söyleyen Şahika Ercümen, “Ben buraya dalış kampından geldim. Uçağım sabah indi ve kendimi Kocaeli’de buldum. Gelir gelmez mavinin yeşilin ortasında Kocaelilieri şu an çok kıskanıyorum. Her hafta sonu veya ne zaman fırsat bulurlarsa burada farklı spor etkinliklerini yapma şansları var. Keşke benim çocukluğumda da böyle teşvik edici etkinlikler olsaydı. Açıkçası biz biraz tırnaklarımızla kazımak zorunda kaldık. İnşallah böyle etkinliklerle daha çok gencimizi spora kazandırabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.



“Birkaç farklı kategoride dünya rekoru kıracağıma inanıyorum”

Fiziksel ve mental olarak en zinde dönemleri olduğunun altını çizen Ercümen, bu sene farklı dalışın farklı kategorilerinde dünya rekoru hedeflediğini söyledi. Ercümen, “Pandemi döneminde bir süre spora ara vermemiz gerekmişti. Yarışmalar belli değildi. Aslında o dinlenme bana çok iyi geldi. Hem fiziksel hem de mental anlamda en güçlü dönemlerimi yaşıyorum. Bizim sporumuz yaş ilerledikçe, tecrübelendikçe daha iyi yapabileceğiniz bir spor. Dolayısıyla şu an en iyi derecelerimi yapmaya başladım. Yarıştığım insanlar arasında da yaşım hala küçük. Bu sene birkaç kategoride rekoru kırabileceğime inanıyorum. Sezon çok iyi başladı. Büyük konuşmayı çok fazla sevmiyorum ama o yönde ilerliyoruz. İnşallah birkaç farklı kategoride yeni rekorları ülkemize kazandırmayı amaçlıyorum. Serbest dalışta pek çok kategori var; paletli, paletsiz, serbest dalış gibi. Ben açıkçası hepsinde dünya rekoru seviyesinde dalışlar yapacağıma inanıyorum bu sene” ifadelerini kullandı.



“Dünya rekoru kırarak ülkemize madalya getirmeyi hedefliyorum”

2022 takviminin yoğun geçeceğine değinen Ercümen, “2022 çok yoğun bir sezon olacak. Özellikle dalış anlamında. Öncelikle bu işin dünyadaki en kuvvetli sporcularının yarıştığı, bu işin Grand Prix’i diyeceğimiz bir dalış kupası var; Dünya Kupası. Oraya Türkiye’den tek davet edilen sporcuyum. Ağustos başında ona katılacağım. Sonrasında o bölgede farklı bir kupaya katılıp ülkemize döneceğim. Ülkemizde de Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyorum. Dünya rekoru kırarak ülkemize madalya getirmeyi hedefliyorum. Takvimin arasında elçisi olduğum ‘Sıfır Atık Mavi’ ve ‘Birleşmiş Milletler Türkiye Sudaki Yaşam Savunuculuğu’ ile ilgili pek çok suyu, denizlerimizi koruyacak etkinliğimiz olacak. Tüm takvim şu an bu etkinliklerle dolu” dedi.

