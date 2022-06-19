Yaşı 85, elinde baltasıyla ormanları bakın ne için geziyor

Geçimini el emeğiyle ördüğü sepetlerden sağlayan 85 yaşındaki Süleyman Türk, havaların ısınmasıyla ağaç dalı toplama mesaisine başladı. Eline baltasını alan yaşlı adam, ormanlarda geziyor, topladığı ağaç dallarını evine getirerek sepetlerini örüyor.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Süleyman Türk, sepet yaparak ata mesleğini yaşatıyor. Geçimini el emeği ile ördüğü sepetlerden sağlayan Türk, 23 yıldır düzenli olarak ormanlarda geziyor, sepet örmek için gerekli olan ağaç dallarını toplayarak evine getiriyor. Havaların ısınmasıyla sepet örme mesaisine yeniden başlayan Türk, sabah erken saatlerde baltasını da yanına alarak ormanları geziyor. En uygun ağaç dallarını toplayan Türk, evine gelerek sepet örmeye başlıyor.



"Yaz geldi, sepet başladı"

Güneşli havalarda ormanları dolaştığını söyleyen Türk, "Yaz geldi, sepet başladı. Meyvemiz bol, hava da güzel. Havanın güzel olduğu zamanlarda ormana gidiyorum, sepet yapmak için çubuk kesiyorum. Onları eve getirip hazırlıyorum. Sonra kapının önüne oturuyorum, rahat ediyorum" dedi.



"Allah'a hamdolsun, hiçbir şikayetim yok"

Vaktini sepet örerek geçirdiğini ifade eden Türk, "Allah’a hamdolsun, hiçbir şikayetim yok. Zamanım güzel geçiyor. 35 sene inşaatçılık yaptım. İstanbul, Adapazarı’nda inşaatlarda çalıştım. 1978’de emekli oldum, emekli olduktan sonra hacca gittim geldim. Hanım vefat etmeden önce de umreye gittik. Allah’a hamdolsun, bir şeye ihtiyacım yok. Hanım öleli 5 sene oldu, burada da yalnız yaşıyorum ama hiçbir şikayetim yok. Bir kızım bir oğlum var, hayatım iyi. Burada komşularım da var, onlarla da aramız çok iyi" diye konuştu.



"O dedi ben güldüm, ben dedim o güldü. İyi bir hayat yaşadık onunla"

Çok sevdiği eşi Saime’nin vefatından sonra yaşamının zorlandığını belirten 85 yaşındaki Süleyman Türk, "Ne anne var, ne baba, ne teyze, ne de hala. Hiçbir şey yok ama iyiyim, çok iyiyim. Hanım evde olmayınca insanın zoruna gidiyor, zorlanıyor. Yemek yapacaksın kim yapacak, çay yapacaksın kim yapacak. Çay yapmasını bilmem, yemek yapmasını bilmem. Oğlan gelir, kız gelir onlar yapar. Onların yaptığı yemekleri yerim. Hanımla güzel bir hayat yaşadık. O da 1937 doğumlu bende 1937 doğumluyum. Hayatımızı güzel yaşadık. O dedi ben güldüm, ben dedim o güldü. İyi bir hayat yaşadık onunla" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.