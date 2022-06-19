Körfez'de 4 sokak asfaltlandı

Körfez'de yürütülen altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, çalışmaların tamamlandığı 4 sokakta aynı ayda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Körfez'de altyapının tamamlandığı cadde ve sokakların üstyapıları da yenileniyor. İSU ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler, Güney Mahallesi’nde aynı anda 4 cadde ve sokakta asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler ilk olarak PMT serimi yapılan 6. Sokak’ta çalışma gerçekleştirdi. Aynı anda da 8. Sokak, 10. Sokak ve 12. Sokak’ta da asfalt serim çalışması yapıldı. Yetkililer, üstyapı ile birlikte cadde ve sokaklardaki kaldırım ve parkelerin de yenileneceğini belirtti.

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