Dilovası’nda 70 yaş üstü babalar bir araya geldi, duygusal anlar yaşandı

– Dilovası’nda yaşayan 70 yaş üstü tüm babalar, kendileri için düzenlenen programda bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı programda, Babalar Günü kutlandı.



Dilovası’nda yaşayan 70 yaş üstü babalar, kendileri için düzenlenen programda bir araya geldi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı program, zaman zaman duygusal anlara sahne oldu. İlahiyatçı Mehmet Ali Sarı, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de düzenlenen etkinliğe katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İlahiyatçı Mehmet Ali Sarı, “Biz aile olarak 7.5 sene İsveç’te kaldık. Toplumunu tanıdık. İsveç toplumunda aile tanınmaz. Çocuk, 1617 yaşına geldiği zaman aileden kopar kendi dairesinde oturur, devlet ona iş verir. Anneye babaya ihtiyacı kalmaz. Bizim toplumumuzda ise anne, babaya daima muhtacız. Anne baba, nene ve dede olarak torunlarını büyütür, onlarla beraber yaşar ve onların kucaklarında ölür. Babalar Günü kültürümüze sonradan gelen bir olaydır ama şikayetimiz yoktur. Bu vesile ile burada toplandık. Birbirimizi gördük. Günümüzün zor şartlarında birbirimize göremezken, bu vesile ile gördük. Bugünleri düşünüp meydana çıkartanlara teşekkür ediyorum” dedi.



"Bizler hata yapabiliriz ama affedecek sizlersiniz"

Programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Söz konusu baba olunca ben biraz duygusallaştım. Baba dostlarım, ellerinde büyüdüğüm büyüklerim burada bizimle birlikteler. Onları görünce baba aklıma geliyor, onunla yaptığım şakalar aklıma geliyor. Doğum olduğu gibi ölüm da hak. Ben ölen tüm babalara rahmet, yaşayanlara da sağlıklı ömürler diliyorum. Baba gerçekten çınardır, meyvesiz. Bir çınardır. Başınıza bir şey geldiğinde sırtınızı yaslayacağınız kişidir. Baba sevgisini çok hissettirmez ama kendisi vefat edince günden güne ağırlığını hissediyorsunuz. En ufak bir şey de bile babanızı arıyorsunuz ama artık o yok. Babam merhametliydi, bir nebze de ona çektiysem ne mutlu bana. Ben bunu Allah rızası için yaptım, siyasi bir amaç yoktur. İnşallah bundan sonra bir arada olacağız. Babayı, anneyi hatırlamak bir günlük değil, onları her zaman hatırlayacağız. Siz elinizi, şefkatinizi ve bilgi birikiminizi bizden esirgemeyin. Bizler hata yapabiliriz ama affedecek sizlersiniz. Babalar ‘Seni seviyorum’ kelimesini pek kullanmaz ama sevgisini ve gözyaşını içine akıtır bunu bilirim. Ben de bir evladınız olarak söylüyorum. İstersiniz evladınızın yaşı 50 olsun, onlara sevginizi belirtin. Evlatlar ne olursa olsun sevgi cümlesini duymak ister. Bir baba için evlat her zaman küçüktür. Bizler sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız. Ben bir evladınız olarak sizin her zaman emrinizdeyim. İlçemizde her ilden büyüklerimiz var. İsveç’te, Avrupa’da aile kavramı yok. Belirli yaştan sonra çocuklarını önemsemiyorlar bile. Bu sebeple iyi ki varsınız, sizin sayenizde ülkemiz ayakta. Bu örf ve adetlerimiz, inancımız sayesinde ülkemiz ayakta. Pandemi sebebiyle biraz ayrı kaldık, sıkıntılar yaşadık ama sizin değerinizi her zaman biliyoruz. Çünkü siz çınarsınız, lokomotifsiniz. Biz evlatlar bir şey yaptığımızı zannederiz ama babanın gölgesinde yaparız. Babam gittikten sonra kendimi yalnız hissetmeye başladım. Baba olmayınca kendimizi çıplak hissediyoruz" diye konuştu.



"Dünü de gördük bu günü de. Bu günümüze bin kere şükür"

Başkan Şayir, konuşmasına şöyle devam etti: "İnancımız sayesinde zorlukları aştık, bundan sonra da aşacağız. Etrafımızda bir sürü yangın oldu, hani özgürlük gelecekti. Ama sizler bunun farkındasınız. 20 yaşındaki gençlere bunu anlatmaya çalışıyoruz ama bizi anlayamıyorlar. Kendimizi nasıl ifade edeceğimiz de şaşırıyoruz. Hanginiz gaz kuyruklarında beklemedi. Bir hafta boyunca traktöre mazot almak için motorin beklediğimi hatırlıyorum. Vita yağı vardı margarin de değil. O zamanlar babam nakliye işi ile uğraşırdı ve köylere yağı götürdüğünde oluşan kuyrukları hatırlıyorum. Dünü de gördük bu günü de. Bu günümüze binlerce kez şükürler olsun. Bizi de bir arada tutan budur. Herbirimiz aynı kaplardan yemek yemedik mi, Anadolu’da çok tabak mı vardı. Tek tabakta herkes yemeğini yiyordu. Unuttuk mu, hayır. Sabah, öğle ve akşam zeytin peynirle gün geçirilirdi. Hayvan hasta olunca kesilip ikram edilirdi, bunları gördük. Bu günümüze bin kere şükür. İnşallah bu etkinliği gelenek haline getireceğiz. İlçemizin güzelleşmesi için her şeyi yapıyoruz. Ülkemizin geleceği için yavrularımız eşit ve iyi şartlarda okusun diye tüm imkanlarımızı seferber ettik."

Konuşma sonrasında programa katılanlara hediye verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.