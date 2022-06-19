Düğünde tartışan aileler evlerinin önünde çatıştı: 3 yaralı



Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, daha önceden düğünde tartışan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay saat 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre geçen hafta Kandıra ilçesinde bir düğünde karşılaşan iki aile arasında tartışma çıktı. Orada başlayan tartışmanın devamında bugün taraflardan Tarık Öztürk ve kuzeni Tayfur Dağtekin, Şencan ailesinin evine gelerek konuşmak istedi. Kapı önünde iki aile arasında başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında taraflar birbirine kurşun yağdırdı. Olayda Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca kurşunuyla yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk etti. Olayın ardından polis, silahlı çatışmanın yaşandığı cadde üzerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI

2022-06-19 22:23:02



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