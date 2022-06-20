Düğünde tartışan aileler evlerinin önünde çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Körfez ilçesinde yaşanan çatışmanın ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan durumu ağır olan Gülten Şencan (42), hemen ameliyata alındı. Gülten Şencan, yaklaşık 2 saat süren ameliyatta doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 2 kişinin ise tedavisine devam ediliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI

2022-06-20 00:06:00



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