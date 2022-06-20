Kocaeli´de ilaç fabrikasında yangın (1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanlar fabrikayı boşaltırken, haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Erol POLAT

2022-06-20 09:52:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.