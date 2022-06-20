Kolon arasında mahsur kalan kedi için seferber oldular

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kolon arasında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kolondan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kedinin kolonda oluşan boşlukta sıkıştığını tespit etti. Yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

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