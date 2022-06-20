Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (2)

'ELEKTRİK PANOSUNDA PATLAMA' İDDİASI
Kocaeli'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilaç fabrikasında, saat 09.00 sıralarında, şurup üretimi yapılan bölümde patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede alevler, büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar ise gökyüzünü kapladı. İtfaiyeye haber verilirken, fabrika çalışanları da tahliye edildi. İhbarla itfaiye ekipleri gelirken, çevre illerden de takviye istendi. Diğer fabrikalar yangına karşı uyarılırken, tedbir almaları istendi. Yangının, üretim bölümündeki elektrik panosunun patlamasından çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri, özelikle ham maddelerin olduğu alanda yayılan yangını söndürmeye çalışıyor. (DHA)Ergün AYAZErol POLATAlişan KOYUNCU/ DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Erol POLAT-Alişan KOYUNCU
2022-06-20 11:07:56
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.