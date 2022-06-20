Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (2)

DHA

Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (2)


'ELEKTRİK PANOSUNDA PATLAMA' İDDİASI
Kocaeli'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilaç fabrikasında, saat 09.00 sıralarında, şurup üretimi yapılan bölümde patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede alevler, büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar ise gökyüzünü kapladı. İtfaiyeye haber verilirken, fabrika çalışanları da tahliye edildi. İhbarla itfaiye ekipleri gelirken, çevre illerden de takviye istendi. Diğer fabrikalar yangına karşı uyarılırken, tedbir almaları istendi. Yangının, üretim bölümündeki elektrik panosunun patlamasından çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri, özelikle ham maddelerin olduğu alanda yayılan yangını söndürmeye çalışıyor. (DHA)Ergün AYAZErol POLATAlişan KOYUNCU/ DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Erol POLAT-Alişan KOYUNCU
2022-06-20 11:07:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli´de ilaç fabrikasında yangın (1)
YEREL HABERLER Kocaeli´de ilaç fabrikasında yangın (1)
Kolon arasında mahsur kalan kedi için seferber oldular
YEREL HABERLER Kolon arasında mahsur kalan kedi için seferber ...
Kocaeli'de Kimya fabrikasında büyük yangın
YEREL HABERLER Kocaeli'de Kimya fabrikasında büyük yangın
Karakolda dehşet saçtı, 3 polis yaralandı Polis memurunun belinden düşen silahı alıp, karakolda rastgele ateş açtı
YEREL HABERLER Karakolda dehşet saçtı, 3 polis yaralandı Polis ...
Er meydanında şampiyon, Başpehlivan Ali Gürbüz oldu
YEREL HABERLER Er meydanında şampiyon, Başpehlivan Ali Gürbüz oldu
Düğünde tartışan aileler evlerinin önünde çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Düğünde tartışan aileler evlerinin önünde çatıştı: 1 ...
İki aile arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İki aile arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın ...
Düğünde tartışan aileler evlerinin önünde çatıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Düğünde tartışan aileler evlerinin önünde çatıştı: 3 ...
Kocaeli’de iki aile birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı İki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de iki aile birbirine girdi, o anlar kameraya ...
Dilovası’nda 70 yaş üstü babalar bir araya geldi, duygusal anlar yaşandı
YEREL HABERLER Dilovası’nda 70 yaş üstü babalar bir araya geldi, ...
Kocaeli'de sınav dönüşü otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de sınav dönüşü otomobiller çarpıştı: 4 ...
Kırkpınar öncesi son müsabakalarda güreşçiler ter döküyor Bin 150 güreşçi er meydanında kozlarını paylaşıyor
YEREL HABERLER Kırkpınar öncesi son müsabakalarda güreşçiler ter ...
3 otomobil çarpıştı, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL HABERLER 3 otomobil çarpıştı, sıkışan yaralıları itfaiye ...
Sınava geç kalanların imdadına zabıta ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Sınava geç kalanların imdadına zabıta ekipleri ...
Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın ...
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını ...
Körfez'de 4 sokak asfaltlandı
YEREL HABERLER Körfez'de 4 sokak asfaltlandı
Kazada yaralanan motosikletli, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosikletli, 9 günlük yaşam ...
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Poyraz kurtarılamadı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Poyraz kurtarılamadı
Öğrenciler içeride, veliler dışarıda sınav heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Öğrenciler içeride, veliler dışarıda sınav heyecanı ...
İskeleye bağlı kayık, alev alev yandı
YEREL HABERLER İskeleye bağlı kayık, alev alev yandı
Yaşı 85, elinde baltasıyla ormanları bakın ne için geziyor
YEREL HABERLER Yaşı 85, elinde baltasıyla ormanları bakın ne için ...
Ulaşımda yaz seferleri dönemi başladı
YEREL HABERLER Ulaşımda yaz seferleri dönemi başladı
Mavi bayraklı plajlarda ilk yardım timi görev başında
YEREL HABERLER Mavi bayraklı plajlarda ilk yardım timi görev başında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.