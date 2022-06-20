12. Bahar Şenliği konserle sona erdi

Gölcük Kavaklı Sahili amfide bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel Bahar Şenliği, konser coşkusuyla sona erdi.

Kavaklı sahili amfide 3 gün süren 12. Bahar Şenliği, Celil Cinemre’nin birbirinden güzel şarkılarla dinleyicileri coşturduğu konser ile tamamlandı. Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel Bahar Şenliği, Kavaklı sahili amfide rengarenk etkinliklerle sahne oldu. Gölcük Belediyesi halk oyunları ve Gölcük Down Sendromlular Derneği’ndeki özel bireylerin muhteşem gösterisi ile açılışı gerçekleştirilen şenlikte, sivil toplum kuruluşları tarafından açılan, el emeği göz nuru ve çeşitli ürünlerin yer aldığı stantlara ise ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Bahar Şenliği’nde düzenlenen En Güzel Kedi Yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmaya katılarak dereceye giren kedi sahiplerini çeşitli hediyeler takdim edildi. Şenlikte, Gölcük Musiki Derneği Türk Müziği Topluluğu tarafından verilen konser ile de Gölcüklüler eğlenceli anlar yaşadı.

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