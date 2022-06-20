Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (3)



'MÜDAHALE HALA DEVAM EDİYOR'

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilaç fabrikasındaki yangın ile ilgili çalışmaları takip etti. Tüm imkanların seferber edildiğini belirten Kocaeli Valisi Yavuz, "AFAD, UMKE, itfaiye ve devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik, buraya tüm gücümüzle geldik. Müdahale hala devam ediyor. Sevindirici tarafı; herhangi bir yaralanma ve hayatını kaybeden kardeşimiz bulunmuyor. Şu anda da titiz bir çalışma devam ediyor. Yavaş ilerlemesinin sebebi; içeride itfaiye erlerimizin can güvenliğini tehlikeye atmamak ve dikkatli bir çalışma yapılması gerekiyor. Hava kalitesini ölçen sistemlerimiz var, bunları da kontrol ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk söz konusu değil. Arkadaşlarımızın titiz çalışmaları sonucunda alevleri, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndüreceğimizi umut ediyor ve bunun için gayret sarf ediyoruz. Atabay İlaç, Türkiye'nin marka fabrikalarından birisi, öncü kuruluşlarından. Çok önemli ilaçları üreten ve ülkemizin ihtiyacını karşılayan bir firmamız. Elbette üzüntülüyüz ama bu süreçte hep beraber dayanışma içerisinde atlatacağız" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Erol POLAT

2022-06-20 12:47:08



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