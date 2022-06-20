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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’de otomobilin çarpması neticesinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ertuğrul Akbulut, son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün öğle saatlerinde İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.İ. idaresindeki 77 AL 459 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan Ertuğrul Akbulut'a çarptı. 3 yaşındaki Ertuğrul, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertuğrul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü İ.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Hüsnü ve Dürdane çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Ertuğrul Akbulut, acılı ailesinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Akbulut, Köprübaşı Cami’de öğleyi müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitlik Mezarlığı’na defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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