Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (4)

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5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli´nin Dilovası ilçesinde ilaç fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde hasar oluşurken, üretim aşamasında ya da hazır haldeki yüklü miktarda ilaç da küle döndü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Alişan KOYUNCU

2022-06-20 14:56:10



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