Otomobilin çarptığı Poyraz, toprağa verildi

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Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sokakta oynarken otomobilin çarptığı Ertuğrul Poyraz Akbulut (3), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sürücü İ.İ. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Kaza, dün Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak´ta meydana geldi. Sokakta oyun oynarken, aniden yola fırlayan Ertuğrul Poyraz Akbulut'a İ.İ., kullandığı otomobille çarptı. İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul Poyraz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Güldane ve Müslüm Akbulut çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Ertuğrul Poyraz'ın cenaze namazı, bugün Serdar Mahallesi'ndeki Köprübaşı Camii'nde kılındı. Küçük çocuğun cenazesi, daha sonra Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.İ. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-06-20 15:17:33



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