Kan bağışı merkezinde yangın çıktı, arşivdeki belgeler yandı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nin arşivinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, arşivdeki belgeler küle döndü.
Saat 16.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi´ndeki İzmit Kızılay Kan Bağışı Merkezi´nin arşiv bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan gelen dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle kan bağış merkezinin arşivi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-06-20 16:52:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.