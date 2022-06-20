Kan bağışı merkezinde yangın çıktı, arşivdeki belgeler yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nin arşivinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, arşivdeki belgeler küle döndü.

Saat 16.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi´ndeki İzmit Kızılay Kan Bağışı Merkezi´nin arşiv bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan gelen dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle kan bağış merkezinin arşivi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-06-20 16:52:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.