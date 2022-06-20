Kocaeli'de 184 bin TL değerinde ziynet eşyası çalmıştı, Bursa'da yakalandı

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Kocaeli'de 4 farklı adreste 184 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından Bursa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 4 adreste toplam 184 bin TL değerindeki ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda hırsızlığı gerçekleştiren şahsın A.S. olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki ardından ekipler, A.S.'yi Bursa'da gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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