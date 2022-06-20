Körfez'tde sağanak: araçlar sular içinde kaldı (2)

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CADDE, SOKAK VE BAZI EVLERİ SU BASTI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aniden bastıran sağanak sonrası bazı cadde, sokaklar su altında kaldı. Zemin katlarda bulunan bazı ev ve işyerleri ni de su bastı. Kocaelispor'un Burunga Tesisleri'nin önünde bulunan alt geçit suyla kaplandı. Belediye ekipleri yolu ulaşıma kapatarak pompalarla su çekme çalışması başlattı. Su kaplayan alt geçitten geçmek isteyen bir otomobil arızalanarak içi suyla kaplandı.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI

2022-06-20 18:40:38



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