Düğün sonrası öldürülen kadın, 'çeyrek altın' kavgasında vurulmuş (2)

KAVGADA ÖLEN GÜLTEN´İN EŞİ TUTUKLANDI
Düğün sonrası takı tartışması nedeniyle çıkan ve Gülten Şencan'ın hayatını kaybettiği silahlı kavga sonrası gözaltına alınan eşi Yılmaz Şencan ile oğlu H.Ş., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yılmaz Şencan eşi Gülten Şencan´ın kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu H.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada olayda yaralanan Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin ise hastanedeki tedavilerinin ardından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-06-20 23:09:54
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